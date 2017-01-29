В Минобороны рассказали, где самая сложная обстановка в зоне АТО

Самая сложная обстановка в зоне проведения антитеррористической операции сохраняется на Мариупольском направлении, где вчера возле села Водяное боевики выпустили по позициям украинских бойцов более 180 крупнокалиберных артиллерийских снарядов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"На Мариупольском направлении обстановка самая сложная - противник целыми батареями применяет тяжелое вооружение. Впервые за много недель наши позиции между Новотроицким и Докучаевском были обстреляны из минометов. Также несколько десятков мин прилетело в сторону Красногоровки со стороны Донецка", - сказал Мотузяник.

По его словам, между тем, свои основные усилия противник сосредоточил на приморских рубежах. В частности, в Водяном в течение полутора часов оккупанты выпустили по позициям ВСУ более 180 122-миллиметровых снарядов, причем стрельба велась не из одного места, а из двух - из Заиченково и Саханки.

Спикер отметил, что на соседних рубежах обороны - в Павлополе, Гнутово, Талаковке, Лебединском, Широкино - ситуация аналогичная: кроме артиллерии, минометов и легкого вооружения, оккупанты бросили в бой бронетехнику.

Как сообщал УНИАН, 28 января оккупанты 55 раз обстреляли позиции сил АТО, были ранены двое украинских военных.