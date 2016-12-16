Украина создала полный цикл производства ракет для РСЗО - Турчинов

Об этом в интервью Лиге.net рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

"Теперь можем производить любые модификации ракет для систем залпового огня, для противовоздушной обороны, кроме того, оперативно-тактические ракеты и т.д. Такой технологией владеют не так много стран. И для нас сейчас ограничение лишь одно - низкие объемы финансирования", - отметил он.

Читайте такжеЭксперт объяснил значение недавних ракетных стрельб Украины возле Крыма

Кроме того, уже с этого года осуществляются поставки в армию ракет для РСЗО. Но количественные показатели Турчинов не озвучил.

По словам секретаря СНБО, наша перспектива - ракетостроение.

"Это то, что мы развиваем и будем развивать. Мы хотим создать для страны надежный ракетный щит. Мы говорим о самом широком спектре ракетных комплексов. Это - РСЗО, ПТРК и ЗРК, оперативно-тактические и многие другие", - рассказал Турчинов.

В то же время существует сложная проблема - системное финансирование оборонного комплекса.

"В ракетостроении сделан серьезный шаг вперед. Мы не просто пытаемся восстановить потерянные технологии, а ставим задачу построить ракетные комплексы нового поколения. Например, если говорить о ракетных системах залпового огня, то это - управляемые ракеты, которые попадают точно в цель, а не просто накрывают территории, как российские аналоги. Наша задача не только достигнуть стандартов НАТО, но, прежде всего, чтобы наше оружие было лучше российского. Мы ставим цель перед нашим ОПК создавать оружие нового поколения", - подытожил секретарь СНБО.

Ранее Турчинов заявлял, что ракетная программа Украины на сегодняшний день включает полный цикл производства.