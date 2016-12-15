Минобороны: за прошедшие сутки в зоне АТО погиб мирный житель

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Однако зафиксированы потери среди гражданского населения: через вооруженную провокацию боевиков погиб один гражданский житель и еще один получил ранение в руку", - сказал он.

Мотузяник выразил соболезнования семье погибшего. "Украинская власть делает все, чтобы выяснить обстоятельства этой трагедии", - добавил он.

Кроме того, Мотузяник сообщил, что в Марьинке в результате взрыва снаряда получил ранение местный житель.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря утром террористы обстреляли КПВВ «Майорск». Один человек погиб, еще один получил ранения.