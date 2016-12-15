Минобороны: за прошедшие сутки в зоне АТО погиб мирный житель
За прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий не погиб, однако был убит гражданский житель.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Однако зафиксированы потери среди гражданского населения: через вооруженную провокацию боевиков погиб один гражданский житель и еще один получил ранение в руку", - сказал он.
Мотузяник выразил соболезнования семье погибшего. "Украинская власть делает все, чтобы выяснить обстоятельства этой трагедии", - добавил он.
Кроме того, Мотузяник сообщил, что в Марьинке в результате взрыва снаряда получил ранение местный житель.
Как сообщал УНИАН, 14 декабря утром террористы обстреляли КПВВ «Майорск». Один человек погиб, еще один получил ранения.