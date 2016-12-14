Донецкий блогер назвал пятерку наиболее "влиятельных боевиков ДНР"

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на донецкого блогера Станислава Васина.

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Как объясняет блогер, в Донецке глава «администрации» Александр Захарченко может иметь «политический вес» меньший, чем командир незаконного военного формирования, а статус внутри группировки во многом опирается на поддержку Москвы.

«Рейтинг» самых влиятельных людей незаконной группировки «ДНР» довольно условен. Во-первых, потому, что все они, на какой бы ступени ни стояли в Донецке, полностью зависят от московских кураторов. Во-вторых, сама ступень так называемого «пьедестала» определяется не столько финансами того или иного лица, сколько занимаемой «должностью» и принадлежностью к одной из московских группировок, которые и курируют происходящее на неподконтрольных Украине территориях. Тем не менее, внутри группировки «ДНР» все эти люди имеют чёткую иерархию, определяющую «полномочия» решать те или иные вопросы на местах», - отметил Васин.

По его словам, «первое место» здесь занимает Захарченко, которому принадлежит сеть бывших супермаркетов «АТБ» (ныне – «Первый республиканский»), записанная на его жену, часть доходов от рынка топлива и украинской контрабанды, а также, с недавнего прошлого, «национализированные» рынки Донецка. Но в целом его статус держится за счёт московской поддержки Суркова и своих людей в основных «силовых ведомствах», которые способны подавить репрессиями любое недовольство даже среди сепаратистов.

«На втором месте» в группировке «ДНР» по своему влиянию сегодня стоит «Ташкент», он же – Александр Тимофеев, так называемый «министр доходов и сборов» группировки «ДНР».

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Хотя, согласно сообщению, формально сразу за Захарченко идёт Денис Пушилин, «председатель парламента» группировки «ДНР». А «Ташкент» является «заместителем председателя» «совета министров». Но в реальности именно Тимофеев приобретает в Донецке всё больший вес. В «ведении» «Ташкента» – вопросы контрабанды угля, частично – топливного рынка, который он делит с Захарченко, открытия бизнеса в оккупации, присвоенные сепаратистами «Амсторы» и вообще всё, что связано с крупными суммами валюты в группировке «ДНР». Некоторые из аналитиков не исключают даже выдвижение его в будущем на «первое место» в виду тотального разочарования от Захарченко во всех социальных слоях.

По словам Васина, «Третье место» предсказуемо занимает Пушилин. Благодаря своим негласным связям с бывшими регионалами, он смог утвердиться в качестве одной из основных персон в начале создания группировки «ДНР». Тогда же к нему перешла и серьёзная часть финансовых «активов» сепаратистов. А после его внедрения в «минский процесс» Пушилин стал лицом группировки, в том числе и на всех «официальных» мероприятиях в Донецке.

Блогер предполагает, что «четвёртая ступень» может быть отведена Максиму Лещенко, «главе» «администрации» Захарченко: «Это своеобразный «серый кардинал» группировки «ДНР», которого экс-сотрудник СБУ и бывший лидер сепаратистов Ходаковский называл прямым «ставленником Ахметова». О реальном положении Лещенко в Донецке сложно судить, однако... По словам того же Ходаковского, ни один «глава» «администрации» не выполнит ни одного «указа» Захарченко, пока не посоветуется с Лещенко».

Заканчивает список Владимир Кононов, он же «Царь», который занимает должность так называемого «министра обороны» группировки «ДНР». «Это, пожалуй, единственный человек, за кем сохранился авторитет среди военных-наемников, принимавших участие в боях ещё со Стрелковым. До этого таким человеком был «Моторола», но после его смерти и падения рейтинга «Гиви» именно Кононов является одним из наиболее уважаемых среди боевиков «полевых командиров», - резюмировал Васин.