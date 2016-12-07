В Авдеевке и части Донецка снова отсутствует водоснабжение

11:03, 07 декабря 2016
Война
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Водоснабжение отсутствует из-за обесточивания Донецкой фильтровальной станции.

На Донетчине отсутствует водоснабжение в части Донецка и Авдеевке / фото УНИАН

Сегодня ночью на Донетчине без водоснабжения вновь остались Авдеевка, часть Донецка, Ясиноватая и нескольких поселков. Об этом сообщается на сайте «Воды Донбасса».

В сообщении говорится, что водоснабжение отсутствует в связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции.

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«Сегодня в 4.45 была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселков: Верхньоторецкое, Васильевка, Красный Партизан и Крутая Балка», — говорится в сообщении.

Сейчас выясняются причины прекращения электроснабжения на станцию.

Напомним, 5 декабря в Авдеевке, Верхньоторецке и окрестных населенных пунктах восстановили водоснабжение, которое отсутствовало от 1 декабря из-за обстрелов боевиков. В результате чего была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подает воду в эти населенные пункты.

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Теги: #Донецк#Авдеевка#водоснабжение