В Авдеевке и части Донецка снова отсутствует водоснабжение

Сегодня ночью на Донетчине без водоснабжения вновь остались Авдеевка, часть Донецка, Ясиноватая и нескольких поселков. Об этом сообщается на сайте «Воды Донбасса».

В сообщении говорится, что водоснабжение отсутствует в связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции.

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«Сегодня в 4.45 была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Прекращено водоснабжение Авдеевки, частично Донецка и Ясиноватой, поселков: Верхньоторецкое, Васильевка, Красный Партизан и Крутая Балка», — говорится в сообщении.

Сейчас выясняются причины прекращения электроснабжения на станцию.

Напомним, 5 декабря в Авдеевке, Верхньоторецке и окрестных населенных пунктах восстановили водоснабжение, которое отсутствовало от 1 декабря из-за обстрелов боевиков. В результате чего была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подает воду в эти населенные пункты.