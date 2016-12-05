В Авдеевке и Верхнеторецке возобновили водоснабжение, которое отсутствовало несколько дней из-за обстрелов боевиков

В Авдеевке, Верхнеторецьку и окрестных населенных пунктах возобновили водоснабжение, которое отсутствовало от 1 декабря из-за обстрелов боевиков. В результате чего была обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подает воду в эти населенные пункты. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Бригада электриков выехала на ремонт линии электропередачи из-за обстрелов не смогла приступить к ремонтным работам», - написал Жебривский.

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По его словам, в СЦКК был направлен соответствующий запрос на прекращение огня.

«...только в субботу российская сторона предоставила письменные гарантии прекращения обстрелов района проведения ремонтных работ. Ремонтники сразу выехали на объект», - написал Жебривский, добавив, что в это время вода людям подавалась по графику.

Как сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обеспокоена прекращением подачи воды на оккупированную территорию Луганской области из-за долгов Попаснянского водоканала за электроэнергию.

Об этом сказал первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«Я предупреждал на прошлой неделе о настоятельной необходимости вмешательства со стороны компетентных органов, чтобы 600 тыс. человек в Луганской области не оказались без воды, электричества и тепла. Кажется, что этот призыв остался без внимания. Вчера срок оплаты задолженности по счетам закончился без необходимого вмешательства», - сказал Хуг.

Он отметил, что миссия ОБСЕ получила информацию о введении «системы нормирования потребления воды» в Луганске.

Ранее 29 ноября на брифинге по итогам переговоров глав МИД "нормандского формата" в Минске министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия выступает против рассмотрения любых механизмов относительно осуществления выплат Украине за водоснабжение в оккупированную часть Луганской области.