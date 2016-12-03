Из-за непогоды самолет с ранеными бойцами АТО не смог долететь до Львова (видео)

14:12, 03 декабря 2016
Война
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11 раненых военнослужащих доставили медицинским самолетом в Винницу в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона.

Из-за непогоды самолет с ранеными бойцами АТО не долетел до Львова / Фото УНИАН

Бойцов собирались перевезти из Днепровского во Львовский госпиталь, однако из-за плохих погодных условий борт вынужден был сесть в Виннице, передает 5 канал.

Трех бойцов с ранениями различной степени тяжести сразу забрали в реанимацию.

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"Трое поступили в реанимационное отделение с различными степенями тяжести, один в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, другие - сейчас идет медицинская сортировка", - отметил начальник Военно-медицинского клинического центра Центрального региона Сергей Петрук.

Всего в Винницком госпитале сейчас находится около 40 военнослужащих.

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