Последствия боевых действий на Донбассе: за сутки ранены шестеро военных
13:11, 03 декабря 2016Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции шестеро украинских военнослужащих получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших нет, однако шестеро военных были ранены", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в результате военных действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.
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