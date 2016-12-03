Последствия боевых действий на Донбассе: за сутки ранены шестеро военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших нет, однако шестеро военных были ранены", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в результате военных действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще трое получили ранения.