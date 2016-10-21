Боевики сегодня 16 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В течение дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 16 случаев открытия огня", - говорится в сообщении.

В частности, по данным штаба, на Мариупольском направлении произошло 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. По украинским защитникам Водяного враг вел огонь из артиллерии 122 калибра, в направлении Широкиного и Красногоровки были применены гранатометы, минометы калибра 82 мм, а вблизи Павлополя - стрелковое оружие.

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Также сказано, что на Луганском направлении против сил АТО состоялись 5 вооруженных провокаций. В районах Новозвановки и на окраинах Станицы Луганской боевики осуществили обстрелы из гранатометов, пулеметов и минометов.

На Донецком направлении оккупанты 4 раза нарушали режим тишины. Против украинских военных в Авдеевке было использовано вооружение танка, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие. Также противник применил там минометы калибров 82 мм и 120 мм, информируют в штабе.