Порошенко: около 280 тысяч украинцев приняли участие в АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что статус участника боевых действий уже получили 266 тыс. военных, а в целом за 2,5 года в проведении или обеспечении антитеррористической операции приняли участие около 280 тыс. украинцев.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил после церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна сегодня в столице.

«В войне главное не деньги, не техника, не оружие, а люди, украинские воины», - заявил Порошенко.

«За 2,5 года в проведении или обеспечении антитеррористической операции приняли участие около 280 тыс. украинцев, из них – 266 тыс. уже получили статус участника боевых действий», - добавил президент.