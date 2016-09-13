На Донбассе не утихают обстрелы, боевики применяют тяжелую артиллерию

Об этом сообщается в опубликованной на Facebook сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 13 сентября.

Так, на Мариупольском направлении зафиксировано 9 нарушений “режима тишины”. Противник прибег к вооруженным провокациям в районе Чермалика, где из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии 122-го калибра обстрелял украинские опорные пункты, а по защитникам Широкиного и Красногоровки применил минометы 82-го калибра. Также из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия боевики открывали огонь по Гранитному, Марьинке, Старогнатовке и Широкином.

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На Луганском направлении зафиксировано 10 нарушений “режима тишины”. Оккупанты вели огонь из БМП по Новозвановке, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - по Попасной, Новоолександровке, Новозвановке и Нижнетеплом. Кроме того, около 16.00 позиции одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в районе Станицы Луганской были атакованы вражеской ДРГ. Защитники Украины открывали огонь в ответ.

На Донецком направлении зафиксировано 16 нарушений “режима тишины”. Провокационные обстрелы со стороны противника велись по позициям украинских защитников в Авдеевке, Луганском, Зайцевом, Верхне Торецьком и Новгородском, а в районе Авдеевки оккупанты применили минометы 120-го и 82-го калибра.

В подразделениях, которые выполняют задачи в зоне АТО, продолжаются плановые мероприятия по боевой подготовке. Так, например, военные саперы проводят практические занятия по минно-взрывному делу с военнослужащими определенных частей и подразделений. Во время практической части занятий саперы непосредственно на местности обучают военнослужащих, как правильно и безопасно применять взрывные устройства.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября около 16:00 позиции одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в районе Станицы Луганской были атакованы вражеской ДРГ. В результате боя двое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения, один пропал без вести.