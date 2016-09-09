The Washington Post: Спустя 2 года после перемирия изнурённая Украина все еще находится в состоянии войны

Об этом пишет Мстислав Чернов в статье "Спустя 2 года после перемирия изнурённая Украина все еще находится в состоянии войны", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Район, на который указывает Гайдук, это территория, которую контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты. Повстанец, использующий псевдоним Честер, согласен с этим: "Все устали от этой бессмысленной войны".

Соглашение о прекращении огня, подписанное два года назад, должно было прекратить боевые действия. Так же, как соглашение о прекращении огня в прошлом году.

Временное перемирие к началу нового учебного года 1 сентября ненадолго снизило интенсивность боевых действий. Во вторник украинская сторона сообщила о гибели одного солдата и одного повстанца. Но это относительное спокойствие явно очень хрупкое; Украина также заявила, что повстанцы 90 раз обстреливали из минометов войска за пределами Мариуполя, одной из наиболее опасных зон войны.

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По данным Организации Объединенных Наций, более чем 9,500 человек были убиты в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях, которые начались в апреле 2014 года, после свержения пророссийского президента Украины Виктора Януковича и аннексии Крымского полуострова Россией.

Регион, также известный как Донбасс, является русскоязычным промышленным центром Украины, и многие местные жители по обе стороны линии фронта с глубоким недоверием относятся к прозападной политике нового украинского правительства. Однако, масштабная война не разворачивалась, пока туда не прибыло большое количество войск и тяжелого вооружения, которое, как предполагается, отправила Россия.

Несмотря на кровавую бойню и усталость ее участников, не стоит надеяться, что она закончится в ближайшее время. Украина говорит, что на заседании переговорной группы в среду в Минске, Беларусь, предложит сделать предшкольное перемирие постоянным. Но слово "Минск" стало почти синонимом невыполненных обещаний и несбывшихся надежд.

Минский протокол сентября 2014 года, подписанный Украиной, Россией и представителями повстанцев, был призван положить конец боевым действиям. Это соглашение изжило себя настолько быстро, что новый раунд переговоров в Минске состоялся уже через пять месяцев – на этот раз при участии Франции и Германии.

Условия соглашения, заключенного на той встрече, были более жесткими, и предусматривали отведение обеими сторонами тяжелого вооружения от линии фронта на то время, пока не будут выполнены другие пункты; но вскоре атаки возобновились и усилились.

В соответствии с Минским соглашением, два подконтрольных повстанцам района – которые они называют "Донецкая и Луганская народные республики" – должны оставаться в составе Украины. Это разочаровало тех, кто стремился присоединиться к России или стать независимым. Если они останутся частью Украины, им делегируют определенные полномочия, а Украина проведет там региональные выборы.

Тем не менее, Украина заявляет, что не станет проводить там выборы до тех пор, пока ей не будет предоставлена возможность полностью восстановить контроль на границе между Украиной и Россией, но идти на такие уступки повстанцы отказываются.

Лидер "Донецкой народной республики", которая в значительной мере зависит от поддержки со стороны России, прямо говорит, что тупиковая ситуация в его интересах.

"Время работает на нас. Минское соглашение – наша большая дипломатическая победа, гарантия нашего независимого статуса ... Минское соглашение связало Киеву руки, и мы получили возможность стать сильнее", - сообщил журналистам Александр Захарченко.

И в какой-то степени это также в интересах президента Украины Петра Порошенко, говорит аналитик Вадим Карасев.

"Война выгодна обеим сторонам. Сепаратисты зарабатывают деньги. А Порошенко может свалить все проблемы в экономике (Украины) на войну", - сказал он.

Какой бы ужасной не была полномасштабная война, некоторые солдаты на украинской линии фронта предпочли бы ее, а не вереницу небольших столкновений, которая кажется бесконечной.

"В 2014 году мы понесли потери, но мы выиграли, мы продвинулись вперед. Мы прижали их, мы победили их, они боялись нас", - сказал украинский снайпер, назвавшийся только позывной "Капрал". "Теперь мы несем те же потери, но стоим на месте".