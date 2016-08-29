Пограничники рассказали об активности российских ВС на админгранице с Крымом

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ на своей странице в Facebook.

«За минувшие сутки пограничники Азово-Черноморского регионального управления наблюдали неподалеку от админграницы пролет вертолета Ми-8 над временно оккупированной территорией АР Крым. Также подразделения пограничного ведомства фиксировали на оккупированной территории полуострова показательную активность военной техники. Кроме того, оккупанты пытались освещать прожекторами позиции пограничников, которые несут службу на данном направлении», - говорится в сообщении.

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В зоне проведения АТО украинскими военными зафиксированы полеты двух беспилотных летательных аппаратов, которые используются для воздушной разведки.

Отмечается, что в Харьковской области подразделения Госпогранслужбы продолжали наблюдать на территории России вблизи границы с Украиной работу мобильных радиоразведывательных постов.

«Согласно имеющейся информации, на этом направлении Россией развернуты разведывательно-сигнализационные комплексы», - добавили в ГПСУ.