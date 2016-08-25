В Украину в очередной раз вторгся конвой с грузом от Путина

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В четверг колонна "пересекла российско-украинскую границу, маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в пути не произошло".

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В российском ведомстве утверждают, что 600 тонн груза - это "продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты и учебная литература".

Как сообщал УНИАН, РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои». Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».