Госпогранслужба хочет получить спецсредства для борьбы против лазерного оружия

Об этом он заявил в эфире 5 канала, передает ZN.ua.

"Сегодня я общался со специалистами, Уже есть разработки, специальные защитные очки, защитные пластинки на бинокли и прицелы", – заявил Назаренко.

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Также он добавил, что Госпогранслужба ищет возможность получить данные спецсредства на вооружение.

Назаренко уточнил, что трем украинским военнослужащим, получившим ожоги глаз в результате применения россиянами лазерного оружия, удалось восстановить лишь боковое зрение.

Напомним, в июле в Государственной пограничной службе Украины заявили о вероятном применении российскими боевиками запрещенного лазерного оружия.