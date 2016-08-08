В течение дня российские оккупанты 18 раз открывали огонь по позициям сил АТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На Донецком направлении противник предпринял вооруженные провокации в районе Авдеевки и Троицкого, где применил минометы 82 и 120 калибра. Защитников Каменки противник поливал пулеметным огнем. На Светлодарской дуге из гранатометов враг обстрелял поселок Луганское», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеШтаб АТО: Количество обстрелов боевиков по населенным пунктам возросло

И в штабе АТО добавляют, что «на Мариупольском направлении около 6 часов утра под сокрушительный огонь артиллерии попали наши воины в Широкино. Кроме этого, оккупанты в Широкино и Водяном вели огонь из 120 мм минометов. Вооруженные провокации с использованием стрелкового оружия продолжались в Старогнатовке».

С 7 до 12 часов утра враг придерживался режима тишины. После чего возобновил огонь на обоих направлениях, применив в Гнутово гранатометы и стрелковое оружие, а в районе Авдеевки минометы 82 калибра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В Луганской области в течение дня было спокойно, подчеркивается в сообщении.