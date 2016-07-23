За минувшие сутки в зоне АТО шесть военнослужащих получили ранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших среди наших воинов нет, но шестеро получили ранения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, За минувшие сутки в районе проведения антитеррористической операции российские оккупационные войска 54 раза открывали огонь по позициям украинских военных.