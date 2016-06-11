Боевики обстреляли жилой сектор Торецка из артиллерии

Сегодня ночью, с 00.10 до 00.30, боевики открыли огонь по жилому сектору Торецка Донецкой области, по всей вероятности - из артустановок калибра 152 мм.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Донецкой области, полицейские были подняты по тревоге для оказания помощи жителям и разбора завалов.

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Жертв и пострадавших в результате обстрела нет.

Ночью торецкие полицейские обошли район, который обстреляли боевики, и сейчас продолжают работать на месте обстрела. Задокументировано 10 фактов повреждений жилых домов, админзданий, автомобилей.

В одном из домов штукатуркой присыпало двух детей, после осмотра телесных ранений у них не обнаружено. Дети осталась в живых лишь чудом: снаряд попал в нежилую часть дома и повредил стену в комнате, где спали дети в возрасте 2-х и 4-х лет.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.