Сегодня боевики на Донбассе 20 раз обстреляли подразделения ВСУ – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"На Донецком направлении продолжается ведение огня по нашим укреплениям. Враг трижды использовал минометы калибра 82 мм неподалеку от Невельского, а близ Авдеевки стрелял из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем. В районе шахты Путиловская российские оккупанты применили тяжелые минометы калибра 120 мм", - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении, как отмечается, противник бил по опорным пунктам сил АТО близ Красногоровки и Марьинки из гранатометов, БМП и минометов.

Кроме того, позиции в районе Новотроицкого дважды попали под обстрел тяжелых минометов и артиллерии калибра 152 мм.

В Луганской области в 8.00 было совершено 2 выстрела из ручного противотанкового гранатомета в направлении контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская».

Ранее УНИАН сообщал, что за прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне АТО погиб один украинский военный, еще 5 получили ранения.