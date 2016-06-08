В оккупированном Донецке боевики освободили водителя ОБСЕ

Об этом сообщается на странице миссии ОБСЕ в Facebook.

"Сотрудника СММ ОБСЕ, об исчезновении которого стало известно 7 июня, вернули миссии сегодня в Донецке", - говорится в сообщении.

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Вчера Главное управление Национальной полиции в Луганской области сообщило, что 6 июня в Северодонецкий отдел полиции поступило заявление от женщины (1984 года рождения) о том, что примерно в 9 часов утра 4 июня она потеряла телефонную связь со своим мужем (1979 г.р.).

По ее словам, муж работает водителем в миссии ОБСЕ. Он уехал из Стаханова (территория подконтрольная террористам «ЛНР») автобусом в Донецкую область с целью забрать свой автомобиль «Suzuki», на котором планировал вернуться домой. При этом женщина заявляла, что по состоянию на 6 июня муж домой не вернулся, его мобильные телефоны выключены.