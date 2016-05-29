Боевики продолжают обстреливать Станицу Луганскую

Вчера, 28 мая, террористы снова интенсивно обстреливали пгт Станица Луганская из автоматических и противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.

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Как говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, в результате обстрела зафиксировано попадание в актовый зал райгосадминистрации. Кроме того, на ул. Лебединского, 5 из-за прямого попадания загорелась крыша и сгорел весь второй этаж жилого дома.

Информация о пострадавших не поступала.

«Террористы продолжают делать все, чтобы мы закрыли единственный в области переход с оккупированной территории. Нарушая Минские договоренности, они продолжают обстреливать каждую ночь Станицу», - отметил руководитель Луганской ВГА Юрий Гарбуз.