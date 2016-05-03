Опубликованы фото военной техники в оккупированном Донецке

Снимки показал на своей странице в Twitter пользователь "Залишенець Донецький".

Он отметил, что в городе проходит репетиция парада российско-террористических войск.

"В разговорах захватчиков слышен кацапский говорок. Эти же интонации - в голосе из рупора", - заметил пользователь.

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