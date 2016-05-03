Разведка разоблачила ранее осужденного российского офицера, руководящего боевиками в Макеевке

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Титов на данный момент занимает должность командира 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го армейского корпуса (Донецк).

По данным разведки, офицер 19 февраля 2011 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, туристическим ножом нанес колото-резаную рану грудной клетки рядовому срочной службы, за что получил наказание в виде лишения свободы на срок два года с лишением права занимать командные воинские должности. Также Титов должен был заплатить пострадавшему более 350 тыс. рублей за лечение и причиненный моральный вред.

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"Таким способом (осужденные военнослужащие пытаются – УНИАН) остаться на военной службе, заслужить отмену имеющихся судимостей, а также получить дополнительные деньги на выплату компенсаций потерпевшим за причиненный вред", - сообщило Главное управление разведки.

Кроме того, ГУР МОУ установило, что на должности "начальника разведки 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1-го армейского корпуса (Донецк) Центра территориальных войск (Новочеркасск, Россия) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ" находится майор ВС РФ Павленко Александр Сергеевич: 1984 г.р., родился в г. Аксай Ростовской обл., в 2007 году окончил факультет военной разведки Новосибирского высшего военного командного училища, проживает в г.Ставрополь.

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Отмечается, что для выполнения преступных приказов военно-политического руководства России на временно оккупированных территориях востока Украины майор Павленко командирован в марте 2015 года с должности заместителя командира отряда 25-го отдельного полка специального назначения (Ставрополь) 49-й армии Южного военного округа ВС РФ.