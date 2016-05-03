Ситуация в зоне АТО стабилизировалась – штаб

Ситуация в зоне проведения АТО существенно стабилизировалась, однако время от времени боевики пророссийских бандформирований открывают огонь по нашим позициям. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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Вечером боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета один из опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки.

На горловско-светлодарской дуге бандиты вели неприцельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов в сторону позиций украинских защитников возле Зайцевого и Луганского.

За минувшие сутки зафиксировано 5 нарушений режима "тишины" со стороны НВФ. С начала этих суток противник ни разу не открывал огонь по нашим позициям.

Напомним, вчера стало известно, что на Донетчине правоохранители задержали 9 боевиков так называемой "ДНР".