Ситуация в зоне АТО стабилизировалась – штаб
За прошедшие сутки зафиксировано 5 нарушений режима тишины.
Ситуация в зоне проведения АТО существенно стабилизировалась, однако время от времени боевики пророссийских бандформирований открывают огонь по нашим позициям. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.
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Вечером боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета один из опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки.
На горловско-светлодарской дуге бандиты вели неприцельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов в сторону позиций украинских защитников возле Зайцевого и Луганского.
За минувшие сутки зафиксировано 5 нарушений режима "тишины" со стороны НВФ. С начала этих суток противник ни разу не открывал огонь по нашим позициям.
Напомним, вчера стало известно, что на Донетчине правоохранители задержали 9 боевиков так называемой "ДНР".