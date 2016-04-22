Боевики активно обстреливают позиции сил АТО на всех направлениях обороны

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Активность боевиков в зоне проведения антитеррористической операции остается высокой на всех направлениях обороны, а особенно на Донецком", - подчеркнули в пресс-центре.

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Как отметили в пресс-центре, огонь из минометов, пулеметов и гранатометов боевики вели по подразделениям Вооруженных сил Украины в направлении Зайцево, Авдеевки, Верхнеторецкого. Вблизи Луганского обстреливая наши позиции боевики применили вооружение БМП-1 и БПМ-2. А в районе Марьинки под прикрытием оружия различного калибра снова работали вражеские снайперы.

"На Мариупольском направлении под огонь из минометов, гранатометов и противотанкового ракетного комплекса попали наши защитники в Широкино", - говорится в сообщении.

В пресс-центре сообщили, что неспокойно было и в Луганской области. Огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия боевики направили по украинским воинам в районе Трехизбенки. А в Станице Луганской кроме укреплений сил АТО из такого же оружия был обстрелян контрольно-пропускной пункт въезда-выезда.

"Чтобы удержать натиск врага наши бойцы вынуждены были 7 раз открывать ответный огонь, но исключительно из стрелкового оружия и гранатометов", - подытожили в пресс-центре.