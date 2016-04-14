В Новоазовск из Подмосковья переброшено подразделение российских спецназовцев - АП
13:37, 14 апреля 2016Война
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С целью подкрепления российско-террористических группировок в Новоазовск Донецкой области из Подмосковья переброшено подразделение специального назначения воздушно-десантных сил вооруженных сил РФ.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"В Новоазовск прибыло подразделение из состава 45-й отдельной бригады специального назначения (место постоянной дислокации – Кубинка Московской области) воздушно-десантных войск ВС Российской Федерации", - сказал Мотузяник.
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