В Новоазовск из Подмосковья переброшено подразделение российских спецназовцев - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"В Новоазовск прибыло подразделение из состава 45-й отдельной бригады специального назначения (место постоянной дислокации – Кубинка Московской области) воздушно-десантных войск ВС Российской Федерации", - сказал Мотузяник.