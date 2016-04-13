ООН призывает освободить ее сотрудника, которого удерживают боевики "ДНР"

Об этом говорится в сообщении информационного отдела Представительства ООН в Украине.

"Организация Объединенных Наций глубоко обеспокоена тем, что один из сотрудников ООН удерживается в Донецке. Согласно имеющейся информации, с пленным хорошо обращаются", - подчеркивается в сообщении.

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В связи с этим сказано, что ООН мобилизовала все ресурсы для обеспечения немедленного и безусловного освобождения своего сотрудника.

"ООН призывает все стороны, а также средства массовой информации проявить уважение к сотруднику организации и членам его семьи в непростой ситуации, сложившейся вокруг его освобождения", - говорится в сообщении.