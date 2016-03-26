За сутки на Донбассе по позициям сил АТО было выпущено более 40 мин

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины по позициям украинских военнослужащих было выпущено более 40 вражеских мин, сообщил на брифинге спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, за минувшие сутки на луганском направлении обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований не было зафиксировано, тогда как на донецком направлении боевики совершили 31 обстрел.

Так, на донецком направлении по всей линии фронта противник применял тяжелое вооружение, в частности, минометы калибром 82 мм и 120 мм.

"Такие инциденты зафиксированы на Светлодарской дуге (Троицкое и Луганское), под Горловкой (Зайцево и Майорск), под Донецком (Авдеевка и Пески). По нашим позициям всего было выпущено более 40 вражеских мин», - сообщил Мотузяник.

По его словам, самая сложная ситуация сохраняется Авдеевке, где украинские военные вынуждены регулярно открывать огонь в ответ, чтобы прекратить вражеские провокации.

На мариупольском направлении самой горячей точкой была Марьинка, в результате серии обстрелов со стороны противника по позициям сил АТО детонировал боекомплект. Кроме того, боевики также нарушали режим тишины в Красногоровке и вблизи села Водяное.

В целом, на мариупольском направлении боевики 6 раз обстреляли позиции сил АТО.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, одиннадцать получили ранения.