За сутки в зоне АТО погибли двое военных, одиннадцать получили ранения

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, одиннадцать получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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"За прошедшие сутки вследствие боевых действий, к сожалению, двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь наших бойцов получили ранения. Кроме того, трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили ранения вследствие подрыва на взрывном устройстве", - сообщил Мотузяник.