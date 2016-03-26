За сутки в зоне АТО погибли двое военных, одиннадцать получили ранения
13:18, 26 марта 2016Война
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Боевики продолжают использовать запрещенное оружие.
Двое украинских военнослужащих погибли / Фото УНИАН
За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции погибли двое украинских военнослужащих, одиннадцать получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За прошедшие сутки вследствие боевых действий, к сожалению, двое украинских военнослужащих погибли, еще восемь наших бойцов получили ранения. Кроме того, трое военнослужащих Национальной гвардии Украины получили ранения вследствие подрыва на взрывном устройстве", - сообщил Мотузяник.
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