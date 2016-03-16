За сутки в зоне АТО зафиксировали 42 обстрела

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 16 марта 2016 года.

"Новотроицкое, Зайцево и Троицкоеименно эти населенные пункты, вернее позиции вблизи них были в эпицентре событий прошедших суток. Нарушая существующие Минские соглашения, российские наемники обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 и 82 мм и выпустили при этом около 100 мин", - говорится в сообщении.

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"По позициям украинских бойцов вблизи Авдеевки боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, а опорные пункты рядом с Новгородским и Луганским кроме того обстреливались еще и с БМП. На Мариупольском направлении под огнем врага оказались опорные пункты вблизи Широкино", - сообщили в пресс-центре.

В 10.00 и около 17.00 после минометных обстрелов террористы в составе ДРГ пытались проникнуть между опорными пунктами вблизи Новотроицкого на подконтрольную силам АТО территорию.

"Но благодаря умелым и решительным действиям украинских бойцов враг, получив адекватный ответ, от своих преступных намерений отказался", - отметили в штабе.

"Нерпицельным огнем из минометов калибра 82 мм, зениток, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов по укреплениям вблизи Авдеевки, Новгородского, Невельского и Опытного российские террористы пытались спровоцировать ответный огонь. Всего зафиксировано 42 обстрела. В полночь обстрелы позиций ВСУ прекратились", - говорится в сообщении пресс-центра.