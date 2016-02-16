Боевики завезли в Зайцево "информаторов" для миссии ОБСЕ - Хуг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сообщил на брифинге в Донецке.

Таким образом, он прокомментировал ситуацию в поселке Зайцево, который ночью был обстрелян. В частности, его попросили ответить, почему наблюдатели не проанализировали в поселке места поражения после обстрела, а также почему представители миссии пообщались только с тремя лицами, в то время, когда значительно большее количество людей хотело пообщаться с наблюдателями ОБСЕ.

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Отвечая на вопрос, Хуг заявил, что знает человека, который задает этот вопрос. "Для тех, кто не знает, эта женщина представляет «Министерство информации» и работает вместе с Басуриним из так называемого «Министерства обороны» здесь в Донецке", - заявил Хуг.

"Когда мы уже собирались покинуть поселок, группа гражданских лиц находилась на дороге, но они не были местными жителями этого поселка. И я также видел, как Басурин прятался в доме, который находился за этой группой лиц. Когда мы покинули поселок, Басурин обогнал нас на своей машине на пути в Донецк. Вы можете передать Басурину, что я готов общаться с ним напрямую, не обязательно автобусом завозить людей для того, чтобы сделать это общение косвенным", - заявил Хуг.

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При этом он сообщил, что наблюдателям миссии стало известно, что в селе после обстрела остались воронки, и наблюдатели хотели проанализировать эти места, но боевики «ДНР» не могли защитить наблюдателей от обеспокоенных людей.