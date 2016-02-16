В ОБСЕ заявляют о дальнейшем ухудшении ситуации на Донбассе
От усиления боев страдает мирное население.
Об этом заявил первый заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает Радио Свобода.
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"В течение последней недели-двух мы наблюдаем ухудшение ситуации и увеличение количества нарушений режима прекращения огня. Вместе с тем мы наблюдаем, что от усиления боев гражданское население страдает все больше. Мы видим увеличение разрушений собственности населения, разрушение инфраструктуры, а также рост страданий населения. Речь идет о ранении и гибели в результате боев или через неразорванных мины, которые оставались после боев", – заметил Хуг.
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По его словам, наблюдатели СММ ОБСЕ в дальнейшем имеют ограниченный доступ к территорий, подконтрольных боевикам.
"Ограничение доступа нашим наблюдателям продолжается. Мы продолжаем наблюдать это на территориях, неподконтрольных украинским военным. На территории, подконтрольной правительственным войскам, мы имеем полный доступ, как было согласовано в Минске", – сказал Хуг.
Напомним, в понедельник наблюдатели ОБСЕ также сообщили о том, что боевики возле Коминтерново угрожали им расстрелять машины.