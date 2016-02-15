В ОБСЕ заявили об очередных угрозах обстрела со стороны боевиков на Донбассе

На Мариупольском направлении боевики "ДНР" угрожали открыть огонь по наблюдателям миссии ОБСЕ возле Коминтерново в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии за выходные.

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"Примерно за 200 м от блокпоста "ДНР", размещенном на запад от Коминтернова (23 км на восток, северо-восток от Мариуполя), Специальная мониторинговая миссия увидела поваленные деревья на дороге, а также неразорванный реактивный снаряд, что лежал рядом, недалеко от дороги. Когда представители СММ подошли к блокпосту, члены "ДНР" сообщили наблюдателям, что если те остановятся на дороге снова, тогда они начнут по ним стрелять", - отмечается в отчете.

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Напомним, 16 января боевики из снайперских винтовок обстреляли автомобиль миссии ОБСЕ возле Марьинки