В ОБСЕ заявили об очередных угрозах обстрела со стороны боевиков на Донбассе
Открыть огонь по наблюдателям обещали террористы неподалеку Коминтернов.
На Мариупольском направлении боевики "ДНР" угрожали открыть огонь по наблюдателям миссии ОБСЕ возле Коминтерново в Донецкой области. Об этом говорится в отчете миссии за выходные.
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"Примерно за 200 м от блокпоста "ДНР", размещенном на запад от Коминтернова (23 км на восток, северо-восток от Мариуполя), Специальная мониторинговая миссия увидела поваленные деревья на дороге, а также неразорванный реактивный снаряд, что лежал рядом, недалеко от дороги. Когда представители СММ подошли к блокпосту, члены "ДНР" сообщили наблюдателям, что если те остановятся на дороге снова, тогда они начнут по ним стрелять", - отмечается в отчете.
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Напомним, 16 января боевики из снайперских винтовок обстреляли автомобиль миссии ОБСЕ возле Марьинки