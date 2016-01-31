В батальоне "ОУН" сообщили о гибели сапера при выполнении боевого задания

Об этом сообщает пресс-служба батальона "ОУН".

"Сегодня при выполнении боевого задания в подразделении "ОУН" 93-й ОМБ погиб сапер Анатолий Гаркавенко, друг "Морячок". За свою недолгую жизнь двадцатипятилетний парень с Ивано-Франковщины успел побороться: сражался в рядах ДУК ПС, ОУН, 93-й ОМБр", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее районе Донецкого аэропорта погиб боец "Правого сектора".