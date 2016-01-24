В Старогнатовке боевики накрыли мощным минометным обстрелом позиции сил АТО

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве.

«На Донецком направлении продолжаются боевые действия низкой интенсивности по всей линии фронта, кроме района Светлодарской дуги. Тяжелое вооружение противник не применял, больше всего обстрелов наблюдается в районе Донецкого аэропорта», - сказал он.

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По словам Мотузяника, в Опытном и Зайцево украинские военнослужащие попали под снайперский огонь, а на Мариупольском направлении все обстрелы боевиков были прицельными и мирное население не пострадало.

Также пресс-секретарь АТО отметил, что в Старогнатовке силы АТО были подвержены мощному минометному обстрелу. Кроме того, режим тишины нарушался в Широкино.