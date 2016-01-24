Пограничники выявили канал поставки в ЕС сигарет, изготовленных в "ДНР"
Прибыль от контрафактного производства сигарет направляется на финансирование пророссийских боевиков.
23 января сотрудники Государственной пограничной службы Украины разоблачили канал перемещения табачных изделий, которые производятся на оккупированной территории Донецкой области, через линию соприкосновения, сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление пресс-центра ГНСУ.
"Злоумышленники объездными путями доставляли табачные изделия в один из населенных пунктов Донецкой области, который находится на подконтрольной украинской власти территории, а затем почтовым перевозчиком отправляли в западные и южные регионы Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после этого другие участники группировки незаконно перемещали контрабанду в страны Евросоюза. Обнаружена партия сигарет LM) была изготовлена для сбыта именно в Чехии. Для этого донецкая фабрика упаковала сигареты в пачки, на которых надписи были нанесены на чешском языке", - говорится в сообщении.
В ГПСУ подчеркивают, что с осени 2015 года все контрафактные фабрики на неподконтрольной территории перешли под "шефство" ФСБ России.
"Российское "КГБ" жестко контролирует, чтобы прибыль от контрафактного производства сигарет направлялся на финансирование НВФ", - говорится в сообщении.
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В результате проведенных оперативных мероприятий в складском помещении на территории одного из перевозчиков было выявлено около 100 ящиков сигарет марок LM, МАС, NZ, Winston без акцизных марок.