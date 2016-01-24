Пограничники выявили канал поставки в ЕС сигарет, изготовленных в "ДНР"

23 января сотрудники Государственной пограничной службы Украины разоблачили канал перемещения табачных изделий, которые производятся на оккупированной территории Донецкой области, через линию соприкосновения, сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление пресс-центра ГНСУ.

"Злоумышленники объездными путями доставляли табачные изделия в один из населенных пунктов Донецкой области, который находится на подконтрольной украинской власти территории, а затем почтовым перевозчиком отправляли в западные и южные регионы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого другие участники группировки незаконно перемещали контрабанду в страны Евросоюза. Обнаружена партия сигарет LM) была изготовлена для сбыта именно в Чехии. Для этого донецкая фабрика упаковала сигареты в пачки, на которых надписи были нанесены на чешском языке", - говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркивают, что с осени 2015 года все контрафактные фабрики на неподконтрольной территории перешли под "шефство" ФСБ России.

"Российское "КГБ" жестко контролирует, чтобы прибыль от контрафактного производства сигарет направлялся на финансирование НВФ", - говорится в сообщении.

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В результате проведенных оперативных мероприятий в складском помещении на территории одного из перевозчиков было выявлено около 100 ящиков сигарет марок LM, МАС, NZ, Winston без акцизных марок.