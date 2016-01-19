Боевики сосредотачивают силы на западе Донецка - разведка
13:10, 19 января 2016Война
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Боевики сосредотачивают личный состав, вооружение и военную технику на западе Донецка.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"В течение суток усилия противника сосредоточены на усилении/ротации передовых подразделений на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
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Разведчики фиксируют сосредоточение личного состава, вооружения и военной техники в западном районе Донецка.
Ранее сегодня штаб АТО сообщал, что на Мариупольском направлении вновь обострилась ситуация в Широкино. По бойцам сил АТО, которые держат там позиции, враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
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