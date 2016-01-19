Боевики открывают огонь по опорным пунктам сил АТО из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и бронетехники

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных, применяя при этом, кроме стрелкового оружия, минометы, гранатометы и бронетехнику.

"Неспокойно было на Донецком направлении. Из стрелкового оружия и гранатометов пророссийско настроенные сепаратисты обстреливали наши опорные пункты близ Марьинки, Песков, Авдеевки и шахты Бутовка", - говорится в сообщении штаба.

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Кроме того, на Мариупольском направлении вновь обострилась ситуация в Широкино. По бойцам сил АТО, которые держат там позиции, враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

"В целом за прошедшие сутки пророссийские бандиты 47 раз обстреливали опорные пункты сил АТО", - подытожили в пресс-центре.