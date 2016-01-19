Боевики открывают огонь по опорным пунктам сил АТО из минометов, гранатометов, стрелкового оружия и бронетехники
Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной.
Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Отмечается, что боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных, применяя при этом, кроме стрелкового оружия, минометы, гранатометы и бронетехнику.
"Неспокойно было на Донецком направлении. Из стрелкового оружия и гранатометов пророссийско настроенные сепаратисты обстреливали наши опорные пункты близ Марьинки, Песков, Авдеевки и шахты Бутовка", - говорится в сообщении штаба.
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Кроме того, на Мариупольском направлении вновь обострилась ситуация в Широкино. По бойцам сил АТО, которые держат там позиции, враг вел огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
"В целом за прошедшие сутки пророссийские бандиты 47 раз обстреливали опорные пункты сил АТО", - подытожили в пресс-центре.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 час 19 января 2016 года:Ситуация в зоне проведения АТО остается на...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО18 января 2016 г.