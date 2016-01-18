ГПСУ заметила полет российского бомбардировщика Су-24 у границы с оккупированным Крымом

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Согласно сообщению, за сутки обстрелов блокпостов, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими ВСУ, не было.

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Пограничниками Донецкого отряда зафиксирован пролет над акваторией Азовского моря беспилотного летательного аппарата.

"На административной границе с АР Крым пограничники Бердянского отряда наблюдали полет над временно оккупированной территорией российского реактивного самолета Су-24. Проинформировано соответствующее подразделение ВСУ", - говорится в сообщении.

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