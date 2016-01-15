Боевики за день 17 раз обстреляли силы АТО: жарче всего было неподалеку Донецка - штаб

Все эпизоды нарушения боевиками режима "полной тишины" зафиксированы у временно оккупированного Донецка и на Горловско-Светлодарской дуге. В частности, больше всего обстрелов захватчики совершили по украинским позициям в районе Марьинки. Там они применяли стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, отмечая, что сегодня ситуация в зоне проведения операции существенно улучшилась.

По опорным пунктам сил АТО у Песков, Опытного и южнее Авдеевки боевики открывали огонь из стрелкового оружия. Работал там и вражеский снайпер.

"Севернее Горловки кремлевские наемники обстреливали из стрелкового оружия н.п. Новгородское, из автоматических станковых гранатометов – Майорськ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сторону украинских воинов, которые несут службу неподалеку Луганского, боевики открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов. Недалеко от Троицкого, что на границе Донецкой и Луганской областей, оккупанты применяли станковый противотанковый гранатомет, проинформировали в штабе АТО.