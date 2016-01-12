Боевики "ЛНР" усиливают тактическую группу на западном рубеже - ИС

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное сопротивление».

По данным группы, «военное руководство «ЛНР» продолжает усиливать свою тактическую группу, развернутую по рубежу Калиново - Веселогоровка - Санжаровка. Усиление поступает через Брянку, Алмазную и Вергулевку».

В частности, по дороге из города Алмазная на Анновку зафиксировано 4 МТ-ЛБ, 2 "Урала" (один КУНГ с полевой кухней на прицепе) и 2 БРМ-1К. Колонна двигалась в сторону Веселогоровки в сумерках и с соблюдением мер маскировки.

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«Появление в районе Калиново также танков (зафиксировано как минимум 4 ед.), использование их в обстрелах передовых позиций украинских войск, говорит в целом о существенном усилении войск «ЛНР» на этом направлении. В сочетании с появлением восточнее Горловки батальонной тактической группы «ДНР» (с артиллерией) заставляет опасаться активных действий противника в районе Светлодарского плацдарма и в целом на Артемовском направлении», - отметили в «ИС».