На админгранице с Крымом замечены два российских разведывательных самолета - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Вчера полетов вражеских БПЛА в районе проведения АТО зафиксировано не было, однако был замечен полет двух российских самолетов-разведчиков вдоль административной границы с оккупированным Крымом», - сказал Лысенко.