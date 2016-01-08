На админгранице с Крымом замечены два российских разведывательных самолета - Лысенко
14:19, 08 января 2016Война
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Вчера вдоль административной линии с оккупированным Крымом было замечено два российских разведывательных самолета.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«Вчера полетов вражеских БПЛА в районе проведения АТО зафиксировано не было, однако был замечен полет двух российских самолетов-разведчиков вдоль административной границы с оккупированным Крымом», - сказал Лысенко.
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