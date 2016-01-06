Боевики "ДНР" помешали миссии ОБСЕ попасть в Коминтерново

18:55, 06 января 2016
Война
1602 0

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что контролируемые Россией боевики "ДНР" помешали наблюдателям ОБСЕ попасть в Коминтерново.

коминтерново / youtube.com

Об этом говорится в отчете за 5 января, опубликованном сегодня.

Наблюдатели миссии продолжают следить за ситуацией по безопасности в районе Коминтерново (в 23 км северо-восточнее Мариуполя).

Читайте такжеМиссия ОБСЕ заметила увеличение вооруженных людей в Дебальцево

На последнем блокпосту украинских Вооруженных сил со стороны юго-западного въезда в поселок, украинский командир на блокпосту сообщил представителям миссии, что около 15 транспортных средств "путешествовали туда (в поселок) и оттуда в течение дня".

Сами наблюдатели увидели только одно транспортное средство, которое въезжало в поселок.

"На окраине блокпоста Специальная мониторинговая миссия наблюдала 10 противотанковых мин, которые были соединены проводом и размещены вдоль бокового тротуара от дороги. Специальная мониторинговая миссия не смогла попасть в поселок с востока и юга, потому что вооруженные члены "ДНР" отказали в доступе в поселок", - утверждается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter