Боевики "ДНР" помешали миссии ОБСЕ попасть в Коминтерново

Об этом говорится в отчете за 5 января, опубликованном сегодня.

Наблюдатели миссии продолжают следить за ситуацией по безопасности в районе Коминтерново (в 23 км северо-восточнее Мариуполя).

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На последнем блокпосту украинских Вооруженных сил со стороны юго-западного въезда в поселок, украинский командир на блокпосту сообщил представителям миссии, что около 15 транспортных средств "путешествовали туда (в поселок) и оттуда в течение дня".

Сами наблюдатели увидели только одно транспортное средство, которое въезжало в поселок.

"На окраине блокпоста Специальная мониторинговая миссия наблюдала 10 противотанковых мин, которые были соединены проводом и размещены вдоль бокового тротуара от дороги. Специальная мониторинговая миссия не смогла попасть в поселок с востока и юга, потому что вооруженные члены "ДНР" отказали в доступе в поселок", - утверждается в сообщении.