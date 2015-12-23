Информация о захвате боевиками Водяного проверяется - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Однако по нашим данным, после того, как захватчики вчера самовольно, вопреки всем договоренностям, вошли в Коминтерново, они продолжают оборудование позиций в поселке и периодически осуществляют передвижение небольшими группами вокруг него и в направлении позиций сил АТО", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что руководство АТО держит ситуацию на этом участке под особым контролем. "В случае перехода боевиков к активным действиям с применением оружия будет принято решение об открытии ответного огня", - отметили в пресс-центре.

Інформація щодо захоплення бойовиками н.п. Водяне, що неподалік Коментернового, наразі не підтверджується та перевіряєть... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, December 23, 2015

Как сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксирует установленные мины и растяжки перед въездом в занятый контролируемыми Россией боевиками поселок Коминтерново в Донецкой области.