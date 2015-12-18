Боевики с "Градов" обстреляли школу в Новгородском, пострадавших нет

Об этом на своей странице в соцсети написал начальник Главного управления НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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"Подарок" от боевиков "ДНР" в канун Святого Николая детям Новгородского: около 12.00 террористы, со стороны Горловки, произвели залп из установки "Град". На улице Советской осколками посекло крышу учебного заведения, в котором совмещены детский сад и начальная школа. По счастливой случайности, находившиеся там 70 детей и 15 учителей не пострадали", - написал Аброськин.

По его словам, также в результате прямого попадания снаряда в жилой дом на улице Комсомольской никто не пострадал.

На месте работает следственно-оперативная группа Дзержинского отделения полиции.