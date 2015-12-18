Боевики "ДНР" недовольны хроническими задержками по "зарплате"

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор Информационного сопротивления Дмитрий Тымчук.

"В настоящее время размер заработной платы боевиков в т.н. "армии ДНР" составляет 15 тыс. руб. для рядового и 20 тыс. руб. для сержантского состава", - говорится в его сообщении.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».Российско-террористические войска на Донбассе продолжают вест... Posted by Dmitry Tymchuk on 17 декабря 2015 г.

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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Донецке серьезные проблемы с работой. Местные жители вынуждены работать за еду.

Боевики столкнулись с тем, что все еще работающим в городе людям надо платить. Как отмечается, найти деньги было нереально, и в ход были пущены стратегические запасы – помощь из России.