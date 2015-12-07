Боевики наращивают силы около Горловки - ИС

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«Противник продолжает наращивать (усиливать) свои тактические группы, сосредоточенные в районе н.п. Горловка. При дальнейшем накапливании сил и средств в данном районе может быть сформирована ударная группировка боевиков, способная действовать как на северном (Артемовском) и северо-восточном, так и на северо-западном направлениях», - написал он.

Также, по словам Тымчука, террористы продолжают усиливать свои подразделения, сосредоточенные в полосе от Спартака и Донецкого аеропорта до северных окраин Горловки.

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«Зафиксирована переброска в район н.п. Озеряновка бронегруппы боевиков (несколько единиц БМП-2). В районе пос. шахты им. Гагарина (Глубокая) сосредоточена усиленная мотострелковая рота боевиков - 8 единииц ББМ, минометная батарея (6 единиц 82-мм автоматических минометов 2Б9). Подобная усиленная рота переброшена в район жилмассива Строителей (Горловка), южнее данного района зафиксировано 4 танка террористов (замаскированы в частном секторе)», - сообщил он.

Тымчук также отметил, что продолжает усиливаться группа, развернутая по рубежу Новоалександровка – Веселогоровка – Санжаровка.

«В данный район террористы скрытно перебрасывают через Ирмино и Стаханов (Алмазный) живую силу (группами по 25-30 человек). В течение выходных в данный район также прибыло 6 ед. ББМ (МТ-ЛБ и БМП-1)», - сообщил он.

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Кроме того, по его словам, по направлению к Станице Луганской со стороны Луганска выдвинулась бронегруппа – 6 единиц МТ-ЛБ и 3 единицы БМП-1 (по предварительным данным – для усиления блокпостов боевиков).

В районе Макеевки, по словам Тымчука, зафиксирована переброска на южное направление 2 единиц МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер легкий бронированный) с ЗРК «Стрела-10».