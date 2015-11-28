Защитники Украины в зоне АТО почтили память жертв Голодомора – штаб (фоторепортаж)

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

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Как отмечается в сообщении, в Краматорске в штабе АТО в помещении часовни Архистратига Михаила состоялась поминальная молитва по жертвам голодоморов и политических репрессий в Украине.

Начиная молитву, военный капеллан отец Юрий призвал присутствующих не забывать о невинных жертвах голодоморов и попросил помолиться за мир на Донбассе.

В секторах АТО руководители напомнили военнослужащим об испытаниях, которые пришлось вынести украинскому народу в связи с его геноцидом.

«Нас морили голодом, вывозили в Сибирь, расстреливали, но не поставили на колени. Мы как зерно, которое, прорастая при первом луче солнца, тянется в небо», - обратился к подчиненным руководитель одного из секторов.

В Старобельске военнослужащие вместе с местными властями приняли участие в возложении композиции из зерен к памятнику «Жертвам Голодомора».

В полевых часовенках военные капелланы отслужили молебен за людьми, погибшими в разные годы голодоморов. Во время траурных мероприятий бойцы почтили их память минутой молчания. А в 16.00 вместе со всей Украиной на боевых позициях были зажжены свечи в память о уничтоженных геноцидом соотечественников, подчеркивается в сообщении.