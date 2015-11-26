ОБСЕ: ситуация с обстрелами на Донбассе остается непредсказуемой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Александр Хуг сегодня на брифинге в Киеве.

Он обратил внимание, что за последнюю неделю наблюдались значительные различия в количестве зафиксированных нарушений режима прекращения огня. Он отметил, что в один день таких нарушений фиксировалось более 800, а в другой день таких нарушений было более 70.

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“Существенные различия в количестве нарушений режима прекращения огня, которые были зафиксированы специальной мониторинговой миссией от одного дня к другому, иллюстрируют не только каким хрупким является перемирие, но и также какой непредсказуемой в целом ситуация остается”, - заявил Хуг.

Миссия фиксирует, что нарушение режима прекращения огня осуществляется с использованием различного вооружения, в том числе стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, зенитных и противотанковых установок, 82-мм, 100-мм и 122-мм минометов, гранатометов и даже тяжелой артиллерии.

Замглавы миссии также подчеркнул, что важно, чтобы режим прекращения огня на Донбассе соблюдался всеми сторонами.

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“Мы приветствуем подтверждение украинскими Вооруженными силами следовать тому, что уже ранее было согласовано. Мы видели в действительности на протяжении этой ночи снижение нарушений режима прекращения огня со стороны обеих сторон”, - заявил Хуг.

Представитель миссии заявил, что наблюдатели будут следить за ситуацией и оценивать, что будет происходить в дальнейшем после распоряжения начальника Генерального штаба Виктора Муженко о том, что ВСУ запрещено открывать огонь с 00 часов 25 ноября.

Напомним, тогда в Генштабе отметили, что военные все же могут открывать ответный огонь в случае угрозы их жизни и здоровью.