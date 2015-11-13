Не было у них никакого Ваньки.

Как бы и далеко не первый случай. Но что-то уж очень сильное впечатление произвел сюжет в новостях программы ТСН на «Плюсах» от 12 ноября.

Речь шла о том, что 11 ноября в Генштабе ВСУ сообщили, что диверсионно-разведывательная группа противника численностью около 20 человек пыталась проникнуть вглубь территории, находящейся под контролем Украины. В результате столкновения с украинскими бойцами, которое произошло на юго-западе от населенного пункта Калиновка, боевики отступили. Еще одна попытка атаковать украинских военных с флангов также завершилась отступлением. «Эта атака так же захлебнулась, боевики, забрав раненых и убитых, отступили», - заявили в штабе.

На месте, с которого отступили террористы, украинские военнослужащие нашли платежную карточку. Ее первые шесть цифр (Bank Identification Number) подтверждают, что она была выпущена в России ОАО Сбербанк России. Кроме того, был найден номер телефона с кодом 8924667, который используется оператором МегаФон в Чукотском автономном округе РФ, и бронеплиты бронежилета, изготовленные в Санкт-Петербурге. Боец, которому все это принадлежало, был убит.

Журналисты ТСН нашли родителей россиянина Владимира Горностаева, который погиб в бою с силами АТО возле поселка Калиновка в Донбассе. Его мать Татьяна в телефонном разговоре сообщила, что отказывается от идентификации тела, а отец заявил, что всеми деталями дела его сына занимается ФСБ.

По данным ТСН, все профили Горностаева в социальных сетях подчистили, а на официальном сайте своего города он считается пропавшим без вести.

В очередной раз получается, что с одной стороны, в нашем информационном мире невозможно скрыть никакие факты: истина вылезет то через статусы и снимки в соцсетях, то через документы, то через аксессуары. Но с другой стороны, человеческий фактор проявляет образцы гнусности воистину шекспировского масштаба. И таким образом, наглядно реализуется самый смешной и страшный анекдот времен донбасской войны. «Слышь, батя, Ваньку-то нашего убили на Донбассе. – Молчи, дура! Не было у нас никакого Ваньки».

Что может быть отвратительнее и страшнее, чем отречение от собственного ребенка – как бы в высших государственных интересах, а на самом деле – под влиянием страха (не совсем, впрочем, оправданного в наши гуманные времена)?! Ну, еще и материальный стимул может иметь место… Чудовищно это и гнусно. Пожалуй, такой народ воистину непобедим. Раз уж им собственных детей не жалко. А уж собственного достоинства там отродясь не бывало.

Но так ли уж поразительно выглядит подобное людоедство в свете поведения главного россиянина, светлейшего, богоподобного чекиста? Который хоть и чужими устами (как обычно), но фактически отрекается от собственной дочери с ее двумя миллиардами. И сами эти уста Дмитрия Пескова с кремлевским остроумием отмечают, что он, Песков, не уверен, является ли его дочь Елизавета именно его дочерью. Изящный юмор для высокой морали.

Не было у них никакого Ваньки.

А может быть, тут иные корни: вору в законе иметь семью не положено. Не по понятиям это. Отсюда и ноги растут. С ленинградской улицы. Тоже скрепы своего рода.

Игорь Левенштейн